Heracles-trainer Lammers vroeg spelers niet richting fans te juichen

„De scheidsrechter gaf aan, dat hij niet anders kon, omdat dit nu eenmaal de regels zijn. Gelukkig heeft hij zich begripvol opgesteld en de wedstrijd maar kort onderbroken”, aldus trainer John Lammers, die beducht was voor een definitieve staking van de kampioenswedstrijd, wat het geval zou zijn geweest als er na de hervatting nog een beker op de kunstgrasmat terecht was gekomen.

„Ik heb de spelers gezegd dat ze, als er nog een goal zou vallen, niet richting de fans mochten gaan om te juichen, maar meteen richting middencirkel moesten gaan om maar geen aanleiding te geven voor eventueel nog een gegooide beker. Het is natuurlijk niet wat je wil in zo’n kampioenswedstrijd, maar we moesten het gevaar op definitieve staking zo klein mogelijk maken. Ik zou het toejuichen als de KNVB nog eens naar die regels kijkt. Natuurlijk is het goed dat er streng wordt opgetreden tegen het bekogelen van spelers, maar als er gejuicht wordt na een goal, vliegt er wel eens biertje omhoog. Dat vind ik wel een andere situatie.”