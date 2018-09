Zorgen voor Neymar

Dat heeft een Spaanse rechter maandag bepaald, naar aanleiding van het onderzoek naar de transfer van de aanvaller naar FC Barcelona.

Ook de ouders van Neymar en twee bestuursleden van Barcelona moeten zich voor de rechter verantwoorden. De openbare aanklager heeft nu tien dagen de tijd om formeel tot vervolging over te gaan.

Barcelona nam Neymar in 2013 over van het Braziliaanse Santos. Bij de deal zou de Spaanse fiscus veel geld zijn misgelopen.

De leiding van Barcelona heeft laten weten in beroep te gaan tegen het besluit. ,,Het bestuur is verbaasd en het totaal niet eens met deze uitspraak en de redenatie'', zo staat in een verklaring.