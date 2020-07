Ook in Israël weten ze: ’Raymond Atteveld heeft kort lontje’

Maccabi Netanya maakte de komst van trainer Raymond Atteveld bekend op Instagram. Ⓒ Instagram Maccabi Netanya (@fcmn_il)

Een mooie promotie voor Raymond Atteveld, die afgelopen week is aangesteld als trainer van Maccabi Netanya, een subtopper op het hoogste niveau in Israël. De Amsterdammer (53) was afgelopen seizoen trainer van Beitar Tel Aviv Bat Yam op het tweede Israëlische niveau. Beitar Tel Aviv Bat Yam is een satellietclub van Maccabi Tel Aviv, de Israëlische topclub, waarbij Atteveld eerder werkzaam was in de jeugdacademie.