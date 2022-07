Amerikaanse basketbalster bekent drugsbezit in Rusland: ’Maar geen bewuste actie’

De speelster van UMMC Jekaterinenburg werd op 17 februari van dit jaar aangehouden op een vliegveld nabij Moskou, omdat ze „vape cartridges die naar cannabisolie roken” bij zich had. Hiervoor riskeert ze een celstraf van 10 jaar.

„Ik wil schuldig pleiten voor alle aanklachten”, zei Griner donderdag. „Maar het was geen bewuste actie, ik was niet van plan de Russische wet te overtreden. Ik had haast bij het inpakken en de cartridges kwamen per ongeluk in mijn tas terecht.”

Kort na haar bekentenis kwam de zitting tot een einde. Haar advocaat gaf te kennen te hopen op de laagst mogelijke straf voor Griner. De volgende zitting staat gepland voor 14 juli.

Brief aan Biden

Eerder deze week schreef Griner vanuit de Russische gevangenis nog een open brief aan de Amerikaanse president Joe Biden, waarin ze aangaf doodsbang te zijn dat ze voor altijd daar zou moeten blijven. „Ik begrijp dat u veel op uw bordje heeft, maar vergeet mij en de andere gevangengenomen Amerikanen niet. Doe alsjeblieft alles wat u kunt om ons naar huis te laten komen. Ik heb in 2020 voor het eerst gestemd, op u. Ik heb nog zoveel goeds te doen met mijn vrijheid, die alleen u kunt herstellen.”