Trainer Flick van Bayern even niet bezig met nieuw contract

Flick startte het seizoen als assistent van coach Niko Kovac. Hij werd in november hoofdtrainer na het ontslag van de Kroaat. Onder zijn leiding strijdt Bayern München nog om winst van de Champions League, landstitel en nationale beker. Bijna niemand twijfelt er meer aan dat de 55-jarige Flick zijn aflopende contract mag verlengen. Onduidelijk is of Bayern dit seizoen nog in actie komt.

„Ik denk nog steeds dat we het seizoen kunnen afmaken”, zegt Flick. „Al zullen we niet voor mei beginnen en moeten we wellicht wedstrijden zonder publiek spelen.”

De clubs uit de Bundesliga hebben van de overheid het advies gekregen om niet eerder dan 5 april weer te gaan trainen. Sommige teams zijn afgelopen week al begonnen. Dat vindt Flick maar niets. „Laten wij als Bayern München het goede voorbeeld geven.”