Tadic: ’Ajax hoort in Champions League’

De Serviër was zeer tevreden na de bevrijdende zege van 2-0 op APOEL Nicosia in de Johan Cruijff ArenA. Ajax zit donderdag in de koker voor de loting van de groepsfase.

„Het is altijd moeilijk tegen ploegen die compact spelen en de druk was groot voor ons. Ook was het veld niet zo goed voor ons spel, maar het is uiteindelijk een mooie dag geworden. Ook dankzij de fans, die ons ook weer sterker maakten”, aldus Tadic.

