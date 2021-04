’Ryan Gravenberch kun je iedere week selecteren’

DOELMAN

Onder de lat kiest de rapporteur voor Justin Bijlow. „Hij heeft Feyenoord gisteren gered. Driemaal kwam een speler van Vitesse in een één-tegen-één-situatie met Bijlow en de doelman kwam iedere keer als winnaar uit de strijd. Het is te hopen dat hij fit blijft. Bijlow is een doelman met veel potentie, dus het is nu belangrijk dat hij veel duels gaat keepen.” Elftal van de Week

DEFENSIE

De rechtsbackpositie is voor Denzel Dumfries (PSV). „Een speler met ontzettend veel power. Hij is niet de beste voetballer, en toch creëert hij veel. Dat is een wapen voor PSV. Bij het eerste afgekeurde doelpunt rolde de bal over de achterlijn, maar aan de aanname van Dumfries zag je zijn kwaliteit”, aldus Engelaar, die zelf van 2009 tot 2013 bij PSV onder contract stond.

Centraal in de defensie staan Jordan Teze (PSV) en Jurriën Timber (Ajax) opgesteld. „Dat zijn twee spelers die enigszins met elkaar te vergelijken zijn”, vervolgt Engelaar. „Beiden kunnen met veel ruimte in de rug voetballen, zonder dat je je druk hoeft te maken dat ze geklopt worden. Het zijn sterke en snelle verdedigers, die bovendien rust uitstralen aan de bal. Teze is spijkerhard wanneer het nodig is en is ondanks zijn jonge leeftijd (21, red.) al een rots in de branding bij PSV. Timber vind ik voetballend net iets beter. Ook hij is snel en atletisch, maar hij schuift daarnaast wat vaker door naar middenveld.”

Nicolas Tagliafico (Ajax) wordt door Engelaar als een ’echte winnaar’ bestempeld. „Hij doet wel eens gekke dingen, maar alles is erop gericht om te winnen. Hij steekt het vuurtje aan. Ik kan dat wel waarderen.”

MIDDENVELD

Abdou Harroui gaf in het duel tussen Sparta en VVV-Venlo een puntgave assist op Bryan Smeets. „Hij geeft de bal met veel gevoel tussen de keeper en de verdediger in, zodat Smeets ’in’ de bal kan lopen. Je kunt het bedenken, maar je moet het vervolgens ook nog uitvoeren. Dat deed Harroui geweldig”, aldus Engelaar. „Abdou is een box-to-box-speler die veel meters maakt. Hij heeft een goede techniek en een uitstekende trap.”

Het middenveld wordt compleet gemaakt door twee Ajacieden: Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. „Klaassen was tegen AZ echt fantastisch. Voordat hij die twee goals maakte had ik zijn naam al genoteerd. Hij was dé aanjager van Ajax in een goede wedstrijd, waarin het tempo hoog lag en beide ploegen vol druk zetten. Klaassen heeft veel ballen veroverd, slimme passes gegeven en hij toonde wederom zijn scorend vermogen. Hij voelt de momenten perfect aan en heeft vervolgens de rust en de techniek om de bal binnen te werken.”

Net als veel van zijn mederapporteurs spreekt Engelaar zijn bewondering uit over Gravenberch. „Vergeet niet dat deze jongen pas achttien jaar is. Het is onvoorstelbaar wat hij wekelijks laat zien. Tegen AZ was Klaassen dé man, maar Gravenberch kun je eigenlijk iedere speelronde wel in het Elftal van de Week opnemen. Hij heeft ongelofelijk veel rust aan de bal en maakt nagenoeg altijd de goede keuzes. Tien jaar geleden haalde Klaassen (nu 28 jaar, red.) nog niet het niveau dat Gravenberch nu al heeft.”

AANVAL

Donyell Malen (PSV) was zaterdagavond volgens Engelaar ongrijpbaar voor de verdedigers van FC Groningen. „Deze jongen is verschrikkelijk snel op de eerste meters. Als we het over ’techniek’ hebben, denken mensen vaak aan trucjes, maar Malen kan de bal op volle snelheid zo kort bij zich houden. Bovendien heeft hij, wanneer hij op vol vermogen voor de goal verschijnt, ook nog de rust om af te werken. Dat is heel knap.”

Michael de Leeuw voltooit zijn hattrick. Ⓒ ANP/HH

Met zijn drie treffers tegen Heracles Almelo zal het niemand verbazen dat FC Emmen-uitblinker Michael de Leeuw de spitspositie voor zijn rekening neemt. „Vooral de 2-1 was van grote schoonheid. Zijn aanname was perfect, waarna hij de bal hard via de onderkant van de lat tegen de touwen schoot. De Leeuw zorgt er met zijn hattrick eigenhandig voor dat FC Emmen momenteel niet meer op een directe degradatieplek staat.”

Cody Gakpo maakt het elftal compleet. „Hij zit in een heerlijke flow. Dat liet hij zien bij Jong Oranje en daarna ook bij PSV. Ook deze jongen is snel en sterk, wat hem moeilijk te verdedigen maakt. Gakpo voetbalt opportunistisch en kan alleen maar beter worden.”