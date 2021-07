Beruchte ’plankje’ wél aanwezig bij vrouwenwedstrijd mountainbike

Dat zou niet zijn vanwege de val van Van der Poel, maar vanwege de extreme weersomstandigheden in Izu zou besloten zijn om voor de zekerheid het plankje er toch neer te leggen.

Zwitsers podium, Terpstra vijfde

De Zwitserse Jolanda Neff won met overmacht de olympische mountainbikewedstrijd bij de vrouwen. Ook het zilver en brons gingen naar Zwitserland. Sina Frei werd tweede voor Linda Indergand, op ruim een minuut achter de 28-jarige winnares.

De Nederlandse Anne Terpstra eindigde als 5e op meer dan twee minuten achterstand. Anne Tauber, die lang met Terpstra samen reed, viel aan het slot van de race, na materiaalpech, terug naar een plek buiten de top-10.

Terpstra reed dit seizoen bij wedstrijden wel in top 10, maar kwam nog niet op het podium en ze gold ook niet als favoriete voor goud. De Française Loana Lecomte, die alle wereldbekerwedstrijden van dit seizoen op haar naam schreef, werd gezien als topfavoriet. Maar ze kwam, mede door een valpartij, niet verder dan de zesde plaats.

’Plankjesgate’ Van der Poel

Zelf verklaarde Van der Poel dat hij maandag viel, doordat hij niet wist dat er op die plek een plankje was weggehaald voor de race.

„Ik was niet op de hoogte, die plank lag er tijdens verkenning wel. Enkel meegekregen dat hij op het testevent was weggehaald”, zo schreef hij op Twitter. Hij vervolgde: „Ik wist van niets. Nu in het ziekenhuis voor foto’s momenteel. Teveel last om te finishen.”

Tijdens de trainingen lag er achter het punt waar de fiets los van de grond komt een plankje waar je op belandt als je niet ver genoeg springt. De suggestie ging rond dat Van der Poel daarop had gerekend. „Maar er is uitgebreid over gesproken dat dat tijdens de wedstrijd niet zo zou zijn”, vertelde bondscoach Gerben de Knegt.

„Misschien is het een beetje vervelend om te zeggen, maar we hebben er over gepraat”, gaf Milan Vader, de andere Nederlandse deelnemer aan. „Mathieu zei tegen mij: iedereen springt bij die drop. Ik vroeg: doe jij dat niet dan? Nee, ik rol van dat plankje af, zei hij. Toen heb ik hem nog verteld dat dat bij het testevent ook weg was.”

