Indringend interview met toparbiter Serdar Gözübüyük hoort na aardbeving zelfde paniek in stem vader als toen zijn moeder overleed

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük maakte van dichtbij de impact van de aardbeving in Turkije mee. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

In één keer speelde de slechte film uit 2005 zich af in zijn hoofd. Op het moment dat het Turkish Airlines-toestel de landingsbaan in Istanbul aantikte, rinkelde de telefoon van topscheidsrechter Serdar Gözübüyük (37). Aan de andere kant van de lijn hoorde hij in de stem van zijn vader Sezai dezelfde paniek als zeventien jaar daarvoor toen zijn moeder Saliha op 49-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleed.