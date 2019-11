Ook PSV bij racisme van het veld

„Ook wij stappen dan van het veld af. En komen niet meer terug? In ieder geval niet meer op dezelfde dag”, aldus coach van PSV, die zondag in de Eredivisie thuis aantreedt tegen Heerenveen.

Van Bommel constateert na lang graven in zijn geheugen dat hij in zijn carrière als speler geen racisme meemaakte. Ook niet als speler in Italië, het land waar het probleem vaker aan het licht komt.

„Maar bij AC Milan heb ik wel met Kevin Prince-Boateng gespeeld. Hij was echt een voorvechter van het uitbannen daarvan, omdat het destijds in Italië wel gebeurde. Maar niet bij ons of een wedstrijd waarin ik gespeeld heb. Maar ik begrijp de situatie wel. Dan moet je een statement maken.”

