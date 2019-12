Analyse: Prestaties van dit Oranje van ongekende klasse

Nederland, wereldkampioen handbal. Ⓒ EPA

De Nederlandse handbalsters konden volgens velen dit WK niet winnen. De selectie was eigenlijk niet breed genoeg met té veel jonge, onervaren speelsters. Daarbij waren er ook nog twijfels over verschillende ervaren krachten die bij hun club geen makkelijk seizoen kenden, zoals Lois Abbingh en Tess Wester, die niet altijd speelden. Of anderen, zoals Danick Snelder en Estavana Polman, die terugkeerden van blessures.