Frank de Boer biedt Wout Weghorst hoop: ’Zeker nog in vizier voor EK’

„Op dit moment kies ik voor Luuk de Jong. Ik snap heel goed dat het moeilijke kwestie is. Zeer zeker voor Wout, maar ook voor mij”, aldus De Boer, die weet dat Weghorst in drie seizoenen tijd al vijftig keer doel trof in de Bundesliga. Ook afgelopen weekeinde was het weer raak.

„Wout doet het fantastisch, maar Luuk heeft het ook heel goed gedaan bij Oranje. Ik heb Wout gebeld en gezegd dat het verschrikkelijk moeilijk was. Hij was zeker niet blij, dat is ook normaal, maar hij zei dat hij op dezelfde manier door zou gaan om het mij zo lastig mogelijk te maken.”

Frank de Boer houdt Wout Weghorst nauwlettend in de gaten. Ⓒ BSR Agency

De Boer vond het niet makkelijk om Weghorst links te laten liggen, bekende hij. „Wout klopt gewoon verschrikkelijk hard op de deur. Of hij die deur niet al heeft ingetrapt? Er zitten al een paar gaten in, denk ik, ja. Het was verreweg mijn moeilijkste beslissing, maar op dit moment kies ik voor andere spelers, ook omdat sommigen van hen iets multifunctioneler zijn.”

Weghorst mag echter blijven hopen op een plekje in de EK-selectie, zo verzekerde De Boer. „We blijven Wout volgen. Hij doet het fantastisch en ik waardeer hem zeer. De anderen weet ook dat zij hun best moeten blijven doen om zich in de EK-selectie te spelen. Weghorst hebben we zeker nog in het vizier voor het EK.”