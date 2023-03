LIVE Eredivisie: FC Utrecht met debutant Hendriks tegen NEC

Op vrijdag zou het voetbalweekend geopend met Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk, maar die wedstrijd is afgelast.

Volg alle wedstrijden op de voet via ons scorebord.

NEC-FC Utrecht

Heerenveen-Ajax

PSV-Cambuur

Feyenoord-FC Volendam

Programma

Vrijdag

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk afgelast

Zaterdag

FC Emmen - Excelsior 2-0

Fortuna Sittard - FC Twente 0-3

AZ - FC Groningen 1-0

Sparta Rotterdam - Vitesse 2-1

Zondag

12.15 uur: NEC - FC Utrecht

NEC - FC Utrecht 14.30 uur: SC Heerenveen - Ajax

SC Heerenveen - Ajax 16.45 uur: PSV - SC Cambuur

PSV - SC Cambuur 20.00 uur: Feyenoord - FC Volendam

AZ-Groningen

Met het loodzware Romeinse avontuur van eerder in de week nog in de benen moest AZ tegen FC Groningen op de tanden bijten. Maar ook al liepen veel spelers na de sensationele 2-1 zege op Lazio in het rood, een bevlieging van Jesper Karlsson was voldoende voor een verdiende maar krappe 1-0 zege op de nummer 17 van de Eredivisie.

Bekijk ook: Wereldgoal Jesper Karlsson bezorgt AZ zege op FC Groningen en tweede plaats

Fortuna-Twente

FC Twente heeft voor het eerst sinds oktober weer eens een uitzege geboekt. Dat gebeurde tegen Fortuna Sittard, de ploeg met de op twee na zwakste thuisbalans in de Eredivisie. Na een povere eerste helft zorgden Vaclav Cerny en Manfred Ugalde (2) voor de doelpunten: 0-3.

Sparta-Vitesse

Vitesse is er zaterdag niet in geslaagd weg te komen bij de onderste plekken in de Eredivisie. De Arnhemmers gingen in Rotterdam, ondanks een vroege voorsprong, onderuit bij Sparta: 3-1.

Bekijk ook: Vitesse na vierde nederlaag op rij verder in de problemen

FC Emmen-Excelsior

FC Emmen heeft in de Eredivisie een kostbare zege behaald op Excelsior. Het elftal van trainer Dick Lukkien won met 2-0 en passeerde daarmee de Rotterdammers op de ranglijst. Emmen heeft na 25 speelronden 21 punten en staat vijftiende. Excelsior is met 20 punten nu de nummer 16.