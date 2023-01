FC Twente morst punten bij Vitesse

In blessuretijd leek Ricky van Wolfswinkel nog voor de winst te zorgen, toen de spits van FC Twente een voorzet van Gijs Smal inkopte, maar de VAR keurde de goal af vanwege buitenspel. Dat ging echt om millimeters, maar de software waar de VAR mee werkt is onverbiddelijk.

Het verschil tussen thuiswedstrijden en uitwedstrijden is dit seizoen duidelijk te zien bij FC Twente. Acht van de negen thuisduels werden gewonnen en alleen Go Ahead Eagles nam door een benutte penalty in blessuretijd een puntje mee. Buitenshuis won FC Twente nog maar tweemaal. Drie keer werd verloren en vier keer gelijkspeeld, waaronder dus tegen Vitesse in Arnhem.

Feliciaties voor Ricky van Wolfswinkel (m) nadat hij FC Twente vanaf elf meter op voorsprong had gezet.

In het stadion waar FC Twente in 2018 degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie was het krachtsverschil minder groot dan je op basis van de stand op de ranglijst zou verwachten. Vitesse, dat afgelopen zaterdag ongelukkig had verloren bij PSV, beet fel van zich af en ook het eerste doelgevaar was voor de thuisploeg via Million Manhoef.

Vitesse-trainer Phillip Cocu had zijn team op drie posities aangepast in vergelijking met de wedstrijd tegen PSV. De huurlingen Gabriel Vidovic, Bartosz Bialek en Kacper Kozlowski keerden terug in de basis, terwijl Daan Reiziger de geschorste doelman Kjell Scherpen verving. Bij FC Twente was er ditmaal een basisplaats voor Alfons Sampsted, die op de rechtsbackpositie speelde in plaats van Joshua Brenet.

Vitesse viert de 2-1 van Matus Bero.

Nadat Michel Vlap in kansrijke positie de bal hoog over had geschoten, kreeg diezelfde Vlap gemakkelijk een penalty mee, toen hij over het been ging bij Vitesse-linksback Maxi Wittek. De eenvoudig verkregen voorsprong was een zegen voor FC Twente, want de tukkers hebben nogal eens moeite om het overwicht in doelpunten om te zetten.

Vitesse, dat Sondre Tronstad vroeg in de wedstrijd geblesseerd zag uitvallen, rechtte de rug en kwam via een mazzeltje langszij. Vlak voor rust frommelde Vidovic de bal vanaf de achterlijn in het doel van Unnerstall. De bal kreeg een vreemd effect doordat FC Twente-verdediger Robin Pröpper de inzet van richting veranderde.

Vitesse voelde zich gesterkte door de gelijkmaker en kwam sterk uit de kleedkamer. Na balverlies van Mathias Kjølø stuurde Bialek aanvoerder Bero weg en die zette de thuisploeg met zijn vierde competitietreffer van dit seizoen op voorsprong (2-1). FC Twente moest in de achtervolging en Vaclav Cerny kegelde snoeihard de 2-2 binnen, net nadat Vlap de paal had geraakt met een voorsprong.

Het werd in de tweede helft een uiterst aantrekkelijk duel, want beide teams speelden vol op de winst. Ook Vitesse schuwde de risico’s niet. De nummer veertien van de Eredivisie had al zes duels op rij niet meer gewonnen. De vele gelijke spelen (vier in de afgelopen vijf duels) tikken niet echt aan.

VAR onverbiddelijk

FC Twente was tot tweemaal toe heel dicht bij de voorsprong, maar Sem Steijn vond van dichtbij doelman Reiziger op zijn weg en de invaller-doelman hield ook zijn doel schoon bij een scrimmage. Aan de overkant was Manhoef nog dichtbij de winnende goal. Cocu liet in de slotfase nog oud-PSV-verdediger Nicolas Isimat-Mirin zijn debuut maakte, maar het bleef door de interventie van de VAR bij de goal van Van Wolfswinkel in blessuretijd toch bij 2-2, een uitslag, die voor beide teams weinig zoden aan de dijk zet.