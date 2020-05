’Dan had ik Van Gerwen iets gegeven om over na te denken’

„Ik wou dat ik deze had gegooid, echt waar. Dan had ik Michael van Gerwen iets gegeven om over na te denken”, stelt Taylor al lachend tegenover PDC over de zestiende leg, waar hij na zeven perfecte pijlen triple 17 mist en een derde perfecte leg in rook ziet opgaan. Eerder in de partij gooide The Power namelijk al twee negendarters. Uiteindelijk sluit hij leg 16 af met een tiendarter. „Hij breekt mijn records, maar breek deze maar eens.”

Samen met PDC-presentator Dan Dawson keek Taylor de memorabele finale van 2010 tegen James Wade terug. In die partij noteerde hij naast de twee perfecte legs een gemiddelde van 111. Betreffende eindstrijd wordt bestempeld als één van de beste ooit. De inmiddels 59-jarige Brit zegevierde met 10-8 in legs.

Van Gerwen zelf gooide bij het WK van 2013 bijna twee negendarters in de halve finale. Saillant detail: ook hij speelde op dat moment tegen Wade. De Vlijmenaar miste na zeventien perfecte pijlen dubbel 12 voor een historische prestatie. Later zou hij zijn eerste WK-finale van Taylor verliezen. Overigens gooide Mighty Mike in 2017 bij een vloertoernooi wel twee negendarters in één partij. Dat hij in een wedstrijd met acht gespeelde legs (6-2 winst) tegen de Schot Ryan Murray.

"Records breken van Taylor betekent veel voor mij"

Van Gerwen heeft in het recente verleden al diverse records in handen gekregen. Zo vervolmaakte hij in oktober van vorig jaar zijn prijzenkast door alle twaalf majortitels nu minimaal eenmaal in zijn bezit te hebben. Dat lukte zelfs Taylor in zijn rijke carrière niet.

„Het is niet realistisch om te denken dat ik vaker wereldkampioen word, maar het is voor mij wel mogelijk om honderd televisietoernooien te winnen”, stelde Van Gerwen eerder tegenover De Telegraaf. Het record aantal overwinningen bij tv-toernooien staat met 97 stuks op naam van Taylor. „Je moet jezelf altijd doelen blijven stellen en dit is er eentje van mij. Records breken van Taylor betekent veel voor mij, want hij is toch altijd een grootheid in onze sport geweest.”