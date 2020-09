KNVB start onderzoek naar racistische spreekkoren bij MVV

Erik Noor, algemeen directeur van MVV, onderstreept dat. „Uiteraard verlenen we alle medewerking aan het onderzoek van de KNVB. Mocht bewezen worden dat er inderdaad sprake was van racisme, dan neemt MVV Maastricht daar stellig afstand van. Dat hoort niet thuis in ons stadion.”

MVV verloor de wedstrijd in eigen stadion met 7-1.