EK: Frankrijk bijt tanden stuk op taaie Hongaren

Overal in Europa worden in hoog tempo COVID-maatregelen opgeheven, maar in Hongarije is al het meest mogelijk. Het is niet voor niets dat de UEFA overweegt de halve finales en finale te verplaatsen van Londen naar Boedapest.

En dus waren 67.215 mensen getuige van een boeiende strijd tussen David en Goliath. De Hongaren gingen hetzelfde van start als tegen de Portugezen: gesteund door het fanatieke publiek werden de Fransen met vroeg druk zetten en stevig spel onder druk gezet.

Het offensief van de Hongaren was aardig, maar na tien minuten nam de storm af en was het Frankrijk dat het initiatief nam. De Fransen dicteerden het spel en kregen uitstekende kansen via Karim Benzema, Kylian Mbappé (tweemaal) en Antoine Griezmann.

Het wachten was op de Franse openingsgoal, maar de Hongaren zorgden voor een enorme verrassing door in de blessuretijd van de eerste helft brutaalweg de leiding te nemen. Het was Attila Fiola van het bescheiden Fehervar, die na een snelle counter voor de Hongaarse voorsprong zorgde en daarmee de Puskas Arena, waar het Nederlands elftal de achtste finale van EURO 2020 afwerkt, in extase bracht.

De gedachte aan een enorme stunt drong zich steeds meer op. Zou het mogelijk zijn, dat de nummer 37 van de FIFA-ranking toernooifavoriet Frankrijk zou verslaan? Het Hongaarse supporterslegioen in de Puskas Arena geloofde erin en ging nog luidruchtiger achter de eigen favorieten staan.

Antoine Griezmann heeft de gelijkmaker gemaakt, al telde hij maar voor één treffer. Ⓒ ANP/HH

In de tweede helft waren beide ploegen meer aan elkaar gewaagd. Waar invaller Ousmane Dembele namens de Fransen de paal raakte, had ook Hongarije zijn gevaarlijke momenten.

Uiteindelijk werd Hongarije geklopt met een van de eigen wapens. Na een Hongaarse aanval trapte de Franse doelman Hugo Lloris de bal vliegensvlug naar de counterende aanvallers en het was Griezmann, die met de gelijkmaker voor enige opluchting in het Franse kamp zorgde. De 37e interlandgoal in 91 optredens voor de Franse nationale ploeg van Griezmann.

De Fransen hadden vervolgens ruim 25 minuten om ook de tweede goal te maken en zich te voegen bij het gezelschap landen, dat al na twee speelronden zeker is van de knock-outfase (Italië, België en Nederland). De ploeg van bondscoach Didier Deschamps zette flink aan, maar de Hongaren gaven geen krimp en hielden dapper stand. Het punt dat ze overhielden aan hun strijdlustige optreden zet niet echt zoden aan de dijk met het oog op een Hongaars vervolg in het toernooi, maar werd bejubeld in de volle Puskas Arena, die genoot van een echt voetbalgevecht en een favoriet, die het deksel op de neus kreeg.