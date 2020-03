AZ zegt contract met Ron Vlaar op

De verbintenis van de 35-jarige centrale verdediger loopt na dit seizoen af, maar de Alkmaarse club gaat nog met Vlaar in gesprek over zijn sportieve toekomst in het Afas Stadion. Ook de contracten van Justin Bakker, Joerie Church, Vincent Regeling, Mauro Savastano en Robin Lathouwers zijn opgezegd.

Vlaar keerde in het najaar van 2015 terug in Alkmaar, waar hij in het voorjaar van 2005 zijn debuut als profvoetballer maakte. Na succesvolle periodes bij Feyenoord en Aston Villa streek ’Ron Beton’ ruim tien jaar later weer bij de club waar hij doorbrak.

De geboren Hensbroeker was voor Oranje actief op het EK 2012 en het WK 2014. Vlaar kwam tot 32 interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij één keer scoorde.