Renger van der Zande gaat in nieuwe auto in Daytona voor derde Rolex

„De auto’s hebben meer vermogen, maar minder neerwaartse druk dan de vorige modellen”, legt de Nederlander, tweevoudig winnaar van de felbegeerde Rolex in Daytona, uit. „Het is al met al een heel nieuw concept, want tijdens zo’n race van 24 uur moeten we de elektromotor ook opladen om hem levend te houden. De regels zijn ook anders. Simpelweg is er een bepaald window waarin je moet zitten als het gaat om de hoeveelheid paardenkracht, drag (luchtweerstand, red.) en neerwaartse druk. Zit je daarboven of daaronder, dan is de auto illegaal.”

In zijn nieuwe Cadillac doet Renger van der Zande later dit jaar ook mee aan de 24 Uur van Le Mans. Ⓒ ANP/HH

Fragiel systeem

Van der Zande start de race met zijn team vandaag vanaf de vierde startplek. „Ik denk dat we het goed voor elkaar hebben, maar het hybride systeem is nog heel fragiel. Je ziet bij veel teams dat er nog flink gesleuteld wordt. Dit is wel een fantastische periode. Naast de race in Daytona kijk ik er ook enorm naar uit om later dit jaar met Cadillac mee te doen in de sterkste Hypercar-klasse tijdens de 24 Uur van Le Mans. Dan nemen we het ook nog eens op tegen fabrikanten als Ferrari, Toyota en Peugeot. Le Mans is al uitverkocht en dat geldt ook voor dit weekeinde in Daytona. Dat zegt wel wat.”

Nederlandse inbreng

Tijdens de 24 Uur van Daytona doen naast Van der Zande bij de GTP’s nog veel andere Nederlanders mee. Giedo van der Garde, Job van Uitert en Rinus van Kalmthout bij de LMP2’s, Glenn van Berlo en Tijmen van der Helm in de LMP3-klasse en Indy Dontje en Jeroen Bleekmolen bij de GT Daytona’s.