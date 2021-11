John van den Brom onderuit tegen tiental Brugge

Tegen regerend kampioen Club Brugge, dat de gehele tweede helft met een man minder speelde na dubbelgeel voor Igance Van Der Brempt, nam RC Genk na rust een 2-1 voorsprong door twee goals van Patrik Hrosovsky, maar in de slotfase ging het helemaal mis voor de thuisploeg.

Eerst bracht Noa Lang de gasten uit Brugge met een bekeken puntertje langszij, dramatisch gedekt door de Ecuadoriaan Angelo Preciado. Een paar minuten later mocht de Brugse invaller Federico Ricca uit een hoekschop van de ingevallen Ruud Vormer zelfs de 2-3 inkoppen, compleet vrijgelaten door zijn tegenstander Daniel Munoz.

En zo werd het in plaats van een hoopvolle zege een pijnlijke nederlaag voor de ploeg van Van den Brom, die slechts twee van de laatste negen duels in de Belgische Jupiler Pro League heeft gewonnen en er maar liefst zes heeft verloren. Door de nederlaag loopt de achterstand van RC Genk op nummer twee Brugge op tot negen punten. Het gat naar de verrassende koploper Union Saint-Gilloise bedraagt zelfs dertien punten.

RC Genk krijgt wel snel een herkansing, want woensdag komt Brugge weer op bezoek in Genk maar dan in het kader van de Belgische beker, de zogenaamde Croky Cup. Vorig seizoen wist Van den Brom met Genk beslag te leggen op de beker en kwamen de Limburgers in de competitie sterk terug in de eindfase wat resulteerde in een tweede plaats achter kampioen Brugge.