Bayern stoomt door richting Duitse landstitel

In een lege Allianz Arena won de ploeg met 5-0 van Fortuna Düsseldorf, na een comfortabele 3-0 ruststand. De voorsprong op achtervolger Borussia Dortmund, dat zondag nog in actie komt, groeide daardoor tot tien punten.

Plaatje van een goal

Voormalig PSV’er Mathias Jörgensen hielp Bayern na een kwartiertje met een eigen doelpunt in het zadel, waarna Benjamin Pavard een kwartier later de voorsprong verdubbelde. De derde goal, kort voor rust, was een plaatje. Robert Lewandowski stuurde met een mooie voetbeweging Joshua Kimmich de diepte in, die de bal teruglegde op de instormende Thomas Müller.

De middenvelder leek zelf te scoren, maar verlengde de bal weer op de meegelopen Lewandowski, die de 3-0 binnen schoot. Daarmee was het arme Fortuna Düsseldorf bij rust al van alle illusies ontdaan. Nogmaals Lewandowski (met een hakbal achter zijn standbeen langs) en Alphonso Davies maakten het vijftal treffers vol.

Zirkzee

Joshua Zirkzee mocht een kwartier voor tijd invallen, maar kon zijn invalbeurt aan de zijde van Lewandowski geen extra kleur bijzetten met een doelpunt.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga