Besmette NBA-speler Gobert doneert half miljoen

De 27-jarige Gobert was afgelopen week de eerste speler in de NBA bij wie besmetting met het coronavirus werd vastgesteld. De organisatie van de grootste basketbalcompetitie ter wereld besloot de NBA direct stil te leggen.

Gobert schenkt 200.000 dollar (omgerekend 180.000 euro) aan de ongeveer 800 mensen die normaal gesproken werken in het stadion van Utah Jazz. Omdat de competitie stil ligt, hebben zij voorlopig geen werk. De Fransman doneert ook een ton aan de families in Utah en Oklahoma City die te maken hebben met besmettingen. Hij beloofde ook 100.000 dollar over te maken naar de medische hulpdiensten in Frankrijk.

Gobert kreeg heel wat kritiek, omdat hij het rondwarende coronavirus aanvankelijk niet zo serieus nam. Begin deze week tikte hij na een persconferentie de microfoons en opnameapparatuur aan die op het tafeltje stonden waaraan hij zat, terwijl het advies was om zo weinig mogelijk aan te raken.