Europa League-duel tussen Arsenal en PSV uitgesteld na overlijden queen Elizabeth

„De nationale autoriteiten in Groot-Brittannië hebben besloten dat er onvoldoende inzet van politiepersoneel mogelijk is vanwege de uitvaartdiensten van de Britse koningin Elizabeth in Londen”, zo meldt PSV.

Het is nog onduidelijk wanneer de PSV wel kan worden gespeeld. Vanwege het overlijden van koningin Elizabeth gingen alle wedstrijden in de Premier League dit weekeinde niet door.

Naast PSV moet ook Ajax komende week in Engeland voetballen. De Amsterdammers nemen het dinsdag in de Champions League op tegen Liverpool, maar dat is buiten Londen. De ontmoeting met Liverpool in de Champions League kan daarom dinsdag wel gewoon doorgaan. De ploeg van Alfred Schreuder is al in Liverpool.

Rangers FC

De UEFA besloot zondag al om de wedstrijd tussen Rangers FC en Napoli, in dezelfde poule als Ajax, te verplaatsen van dinsdag naar woensdag. Ook daar is de reden dat dinsdag, vanwege ceremoniële activiteiten rond de uitvaart van Elizabeth, niet voldoende politie beschikbaar is om het duel op Ibrox te begeleiden.

Weinig ruimte

PSV was de groepsfase van de Europa League afgelopen week gestart met een gelijkspel tegen de Noorse club Bodø/Glimt. Er is, vanwege het komende WK in Qatar, vrij weinig ruimte op de voetbalkalender om de wedstrijd tegen Arsenal in te halen. De Londenaren moeten bovendien nog een wedstrijd inhalen. Het thuisduel met Everton in de Premier League ging zondag, net als alle andere wedstrijden in de hoogste klasse, niet door.

Donderdag 6 oktober staat de volgende wedstrijd van PSV in de Europa League gepland, tegen FC Zürich. De overige duels zijn op donderdag 13 oktober (FC Zürich thuis), donderdag 27 oktober (Arsenal thuis) en donderdag 3 november (Bodø/Glimt uit). Zaterdag 12 november is de laatste competitiewedstrijd van de Eindhovenaren dit jaar, tegen AZ. Daarna liggen de voetbalcompetities tot januari stil vanwege het WK.

Bekijk ook: Na vijf maanden houdt PSV weer eens de nul

Feyenoord

Het niet doorgaan van de uitwedstrijd tegen Arsenal, geeft PSV de gelegenheid zich langer voor te bereiden op de topper van zondag in de Eredivisie tegen nummer 2 Feyenoord.