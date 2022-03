Krol en Verbij moeten Dubreuil voor zich dulden na eerste dag WK Sprint

Krol eindigde bij de eerste 500 meter als zevende in 35,10, waarmee hij een halve seconde moest toegeven op Dubreuil. De Canadees won in 34,59. Verbij, de wereldkampioen sprint van 2017, finishte met 34,83 als vierde. Tijmen Snel moest in de eerste rit van de eerste 500 meter alleen rijden. Hij zette met 35,46 de veertiende tijd neer.

Op de 1000 meter reed Krol een uitstekende race en noteerde hij in 1.08,16 een baanrecord. Krol nam in zijn rit tegen Havard Lorentzen, de winnaar van brons op de Spelen, meteen een beetje afstand. Op de tweede kruising kon de olympisch kampioen naar de Noor toe rijden en hem ruim verslaan. Lorentzen reed met 1.08,82 wel de tweede tijd.

Het was voor Krol niet genoeg om Dubreuil van de eerste plaats af te duwen, want de Canadees hield in 1.08,85 (de derde tijd) de schade beperkt en heeft 0,18 voorsprong op Krol. Verbij reed tegen de Italiaan David Bosa in 1.08,94 de vierde tijd, Snel werd in 1.09,80 zesde en bezet in het klassement de achtste plaats.

Laurent Dubreuil Ⓒ ANP/HH

„Een baanrecord is super mooi. Ik heb veel tijd teruggepakt, maar net niet genoeg om Dubreuil voor te blijven”, zei Krol bij de NOS. „Het doet me goed dat ik als olympisch kampioen op de 1000 meter heb laten zien wat ik in huis heb.”

Krol gaf toe dat het lastig zou worden, nadat de regerend wereldkampioen op de 500 meter volgens hem een fenomenale rit had gereden met 34,58 op de kortste sprintafstand. „Maar ik ben vooral blij hoe ik hier zelf reed. Ik kreeg een hele mooie kruising op de 1000 meter. Het was een herhaling van mijn olympische rit tegen Lorentzen. Destijds had ik veel aan hem en nu weer.”

Tatsuya Shinhama is de titelverdediger op de WK sprint. De Japanner won de wereldtitel twee jaar geleden eveneens in het Vikingskipet in Noorwegen. Hij zette met 34,71 de tweede tijd neer voor de Pool Piotr Michalski (34,79).