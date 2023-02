Barcelona 18 seconden te laat voor aankoop Julian Araujo

Het betrof de 21-jarige Amerikaanse verdediger Julian Araujo. Barcelona wilde hem voor een slordige 6 miljoen euro overnemen van LA Galaxy. „We konden hem niet op tijd registreren omdat het systeem vastliep. Het lukte precies 18 seconden na het verstrijken van de deadline voor transfers”, zei Alemany. „We zullen zien wat de FIFA ervan vindt.”

De koploper van Spanje liet in de afgelopen transferperiode wel spelers vertrekken. Zo maakte Oranje-international Memphis Depay de overstap naar Atlético Madrid. Frenkie de Jong is daardoor nu nog de enige Nederlander in de selectie van coach Xavi.