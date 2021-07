Tadej Pogacar voelt zich weer beter na mentale tik: ’Als ik een kans zie, grijp ik die’

„Ik had zeker betere benen dan een dag eerder”, aldus de 22-jarige titelverdediger die al zijn concurrenten in het eerste deel van deze 108e Tour op meer dan vijf minuten heeft gezet.

„Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat het peloton achter mij brak, maar ik zat mede dankzij mijn ploeg goed vooraan, Ik voelde me comfortabel”, aldus de geletruidrager, die vervolgens met de rest van zijn rivalen een soort van extra rustdag had, omdat het peloton toestond dat een kopgroep bijna zestien minuten wegliep.

Het is de komende twee ritten vooral alert blijven, om zondag pas weer ten strijde te trekken in het hooggebergte tijdens de rit naar Andorra. Of hij van plan is om zijn ruime marge verder uit te breiden? „Mijn eerste doel is de gele trui verdedigen, maar als ik me goed voel en ik een kans zie, grijp ik die.”