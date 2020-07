Zidane vindt deze titel mooier dan de Champions League

„Dit is beter dan al het andere”, regeerde de Franse coach op de vraag of het winnen van deze titel mooier is dan de Champions League-titels die hij van 2016 tot en met 2018 drie keer op rij pakte met Real. „Het kost enorm veel inspanningen om La Liga te kunnen winnen. Het is helemaal fantastisch.”

Met Zidane als trainer pakten de Madrilenen net als in 2017 de titel. De Fransman won als speler ook een kampioenschap met Real. In zijn vorige periode van 2016 tot en met 2018 in Madrid won hij drie keer op rij de Champions League met de ’Koninklijke’.

Ramos

Aanvoerder Sergio Ramos bedankte de coach voor het behalen van de titel. „Zidane is de sleutel tot deze titel”, zei Ramos, die zelf voor de vijfde keer landskampioen werd met Real. „Hij heeft ons veel vertrouwen gegeven en is een unieke coach.” De coach prees op zijn beurt de spelers. „Zij zijn degenen die hiervoor hebben geknokt. Ik heb zeker ook mijn rol gespeeld, maar zij geloven in wat ze doen.”

Bekijk ook: Sergio Ramos klaar om de Spaanse titel te pakken

Courtois

Doelman Thibaut Courtois vond de prestatie van het team ook indrukwekkend. „Om weer terug te komen na drie maanden opgesloten in onze huizen en dan tien wedstrijden op rij te winnen is ongelooflijk. Maar ik heb altijd in het team geloofd en wist dat we kampioen konden worden.” Volgens Ramos is het echter nog niet klaar. „Die elfde wedstrijd willen we ook winnen”, zei hij.