Harrie Lavreysen grijpt voor tweede keer goud na spektakelstuk met Jeffrey Hoogland

Lavreysen en Hoogland plaatsten zich met groots machtsvertoon voor de eindstrijd. Zonder problemen bonden ze hun tegenstanders aan de zegekar, zonder ook maar een heat te verliezen.

In de finale tussen beide krachtpatsers spatten de vonken ervan af. Beide wonnen een heat, waarna een derde race beslissing moest brengen. Daarin bleek Lavreysen een maatje te groot. Het brons ging naar de Brit Jack Carlin, die de Rus Denis Dmitrjev versloeg.

Jacques van Egmond

Lavreysen is de eerste Nederlander die het goud verovert op de sprint sinds Jacques van Egmond op de Spelen van Los Angeles in 1932. De Haarlemmer overleed in 1969 op 60-jarige leeftijd. Theo Bos was de laatste Nederlander die een medaille pakte op de sprint: zilver in Athene 2004.

Jeffrey Hoogland tijdens zijn halve finale. Ⓒ HH/ANP

(Trainings)maatjes

Lavreysen en Hoogland zijn al jarenlang (trainings)maatjes en tevens elkaar grootste concurrenten. Ze doen amper voor elkaar onder. In de individuele kwalificatieserie van dinsdag reden ze nog precies dezelfde tijd: 9,215 seconden.

Ook op de afgelopen twee WK’s troffen ze elkaar in de sprintfinale. Toen won Lavreysen steeds. In Japan veroverden de twee eerder deze Spelen - samen met Roy van den Berg en Matthijs Büchli - goud op de teamsprint.

Keirin

Lavreysen komt komend weekeinde nog in actie op de keirin, net als Büchli. Voor Hoogland, die donderdag zijn vriendin Shanne Braspennincx goud zag grijpen op de keirin, zitten de Spelen erop.

