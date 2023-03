Feyenoord houdt dankzij bekerzege bij SC Heerenveen zicht op drie prijzen

De snelste en gemakkelijkste weg naar een prijs en Europees voetbal wordt door Feyenoord medio april voortgezet. „Spakenburg als tegenstander in de halve finale in De Kuip?”, lachte aanvoerder Orkun Kökcü. „Zij willen graag tegen ons spelen, heb ik gehoord. Laten we de loting eerst maar afwachten.” Donderdag worden de twee andere halve finalisten bekend bij De Graafschap-Ajax en PSV-ADO Den Haag.

Feyenoord kreeg het halve finaleticket niet op een presenteerblaadje, zag ook Kökcü. „De eerste helft leden we veel te veel balverlies en kwamen zodoende niet aan spelen toe. Het was de verdienste van Heerenveen dat ons goed onder druk zette, terwijl wij moeite hadden om hen onder druk te zetten.”

De tweede helft lukte het Feyenoord beter en omdat het twee levensgrote kansen van Heerenveen overleefde, hadden de Rotterdammers aan het doelpunt van Gimenez voldoende. „Doorkomen is toch het belangrijkste en als dat lukt als je minder in je vel steekt tegen een Heerenveen dat vervelend is in balbezit, moet je tevreden zijn”, aldus Kökcü.

Een foutje van Orkun Kökcü bezorgde SC Heerenveen in de eerste helft een grote kans. Ⓒ ProShots

Hoewel de halve finale van de beker pas volgende maand op het programma staat, staat de agenda van de Feyenoorders propvol op weg naar drie hoofdprijzen. Maar als je blijft winnen, voel je de vermoeidheid wel, maar heeft het geen invloed op je fysieke gesteldheid, is de algemene opinie. Of dit hout snijdt, mogen de Feyenoorders de komende weken bewijzen. Voor Heerenveen rest na de bekeruitschakeling niet meer dan de competitie, waarin het jacht maakt op de play-offs voor Europees voetbal.

Goed ziek van geweest

De frustratie van de dikke en geflatteerde 4-1 nederlaag zaterdag thuis tegen RKC hadden Kees van Wonderen en zijn ploeg knap van zich afgeschud. Heerenveen had de Waalwijkers lang in de tang met offensief voetbal waarbij de tegenstander flink werd opgejaagd en geen kans kreeg. Het verwijt dat het vooral saai was in Friesland met Van Wonderen logenstrafte de ploeg met smaakmakers als Osame Sahraoui, Milan van Ewijk, Simon Olsson en Ché Nunnely. Maar het doet iets met het vertrouwen als je dan toch tegen een onfortuinlijke zware zeperd oploopt.

Van Wonderen was er goed ziek van geweest in aanloop naar het bekertreffen met zijn voormalige club Feyenoord. Desondanks had het niet zijn weerslag op de Friese formatie. Met spel waar het Feyenoord van Arne Slot patent op heeft, werden de Rotterdammers ver teruggedrongen op eigen helft en kreeg het niet de kans zich onder de druk van Heerenveen uit te spelen.

Arne Slot langs de lijn tijdens de wedstrijd. Ⓒ ProShots

Alleen vergaten de Friezen zonder de zieke spelmaker Thom Haye en met zijn vervanger Anas Tahiri om zichzelf te belonen. Tegen RKC scoorde Heerenveen eenmaal in eenzelfde eerste helft als tegen Feyenoord. Maar in het bekertreffen liet Sydney van Hooijdonk de Rotterdamse ploeg tweemaal aan een achterstand ontsnappen, waar hij tegen de Waalwijkers wel het net vond.

Speldenprikjes Feyenoord

Twee serieuze speldenprikjes van Feyenoord met Alireza Jahanbakhsh en Javairo Dilrosun joeg Heerenveen geen angst aan. In ieder geval tot het rustsignaal niet en werd de aanval gezocht waar het kon. Maar hoe zou de ploeg van Van Wonderen uit het kleedlokaal komen voor deel twee? Zou de veegpartij door RKC nog in de koppies zitten of was er een onverwoestbaar vertrouwen in het vervolgen van de ingeslagen weg richting de halve finale van de KNVB-beker? Eentje die met een eventuele koppeling aan de ‘amateurs’ van Spakenburg zomaar tot een finaleplaats zou kunnen leiden in de Rotterdamse Kuip op 30 april.

Niet uitverkocht

Overigens triest dat Heerenveen had moeten besluiten om het Abe Lenstra Stadion niet uit te verkopen. Animo voldoende, maar vanwege eerdere ongeregeldheden bij de kwartfinale van de beker in 2020 (0-1 Feyenoord) met fans uit Rotterdam werd geen risico genomen. Die zaten toen verdeeld over het hele stadion. Het deed de clubleiding besluiten nu slechts 13.000 kaarten van de beschikbare 27.500 plaatsen aan de man te brengen. Aan alleen fans van Heerenveen, die één dag nodig hadden om zich de kaarten toe te eigenen. Vandaar kreeg het mooie bekerduel lang niet de ambiance, die het verdiende hoewel het uitvak met Rotterdamse fans stijf vol zat.

Na afloop van de wedstrijd waren er in een hoek van het Abe Lenstra-stadion wat schermutselingen. In een van de skyboxen klonk gejuich na de zege van de Rotterdammers, waarna supporters van Heerenveen die kant op renden. Stewards en beveiligingsmensen van sc Heerenveen wisten de supporters snel weg te krijgen.

De wel aanwezige Friese aanhang hoopte trouwens op een herhaling van de bekereditie van twee jaar geleden. Toen droop Feyenoord, ook al in een kwartfinale tussen de twee clubs, af na een sensationele 4-3 nederlaag met toen een rode kaart voor Steven Berghuis.

Vol gas geven

Heerenveen bleef in de tweede helft vol gas geven, al kwam Feyenoord wel beter in de wedstrijd. Ploegen zetten elkaar op dusdanige wijze onder druk dat zowel Heerenveen als Feyenoord daar niet gemakkelijk onderuit speelden. Alleen af en toe met een lange bal op de spitsen Van Hooijdonk en de onzichtbare Santiago Gimenez. Dat Quilindschy Hartman de vervanger van de geblesseerde Oranje-keeper Andries Noppert, Xavier Mous driemaal tot serieuze reddingen dwong met een twee schoten en een kopbal, gaf aan dat de Feyenoord-flanken (Jahanbakhsh en Oussama Idrissi) weinig klaarspeelden.

Kregen de Friezen voor rust nog enkele flinke kansen voor Van Hooijdonk; na rust hoefde Timon Wellenreuther slechts een volley van Nunnely onschadelijk te maken.

Santiago Gimenez

Juist toen de wedstrijd op een verlenging leek af te stevenen, zocht en vond Feyenoord met een combinatie tussen Jahanbakhsh en invaller Danilo de ruimte in het hart van de Heerenveen-defensie. Met als eindstation… Gimenez. Toch weer de Mexicaan, die ook in oog met Mous koelbloedig bleef en Feyenoord naar de halve finale van de KNVB-beker schoot. En Heerenveen en trainer Van Wonderen een tweede zware domper te verwerken gaf in vijf dagen tijd.

„Of ik Spakenburg graag tref in de halve finale?” Arne Slot wilde de prestaties van de ’amateurs’ niet bagatelliseren na het uitschakelen van FC Groningen en FC Utrecht. „Toch, je weet dat je meer kans maakt tegen Spakenburg dan eventuele andere halvefinalisten. Maar laten we de loting afwachten.”