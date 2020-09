Dwight Lodeweges: ’Ik ken Ten Cate wel, maar niet als mijn broekzak’

Tijdens de persconferentie ging het haast vanzelfsprekend eerst over het laatste gerucht dat de spelergroep van Oranje dolgraag Henk ten Cate aan het roer ziet van het Nederlands elftal. „De namen worden genoemd ja, dat is het spel. Verder heb ik er niks over te zeggen en te melden”, aldus Lodweges, die in het verleden kort heeft samengewerkt met Ten Cate. „Ik ken hem wel, maar niet als mijn broekzak.”

Meer wil de ad-interim niet zeggen over wie de bondscoach moet worden. Wel wil Lodeweges vooruitblikken op het treffen met Italië. „Dat wordt een interessante wedstrijd”, zegt Lodeweges. „We hebben een zelfde speelwijze. Ik denk niet dat Italië op de zestien gaat verdedigen, zoals Polen deed.”

Wie er aan de aftrap verschijnt wil Lodeweges nog niet prijsgeven, maar een grote verandering in de opstelling - zoals tegen Polen - verwacht hij niet. De spelersgroep is immers ook ongeschonden uit de strijd gekomen na de eerste wedstrijd van de Nations League, zo vertelt Lodeweges. „Een paar jongens zijn wat kwetsbaar, maar alles ziet er goed uit. Het valt allemaal heel erg mee. In principe kan iedereen spelen.” Ook kersverse vader Denzel Dumfries, die de eerste wedstrijd liet lopen om bij de geboorte van zijn kind te zijn. „Die kan er bij zijn ja, als happy papa. Het zal hem in ieder geval niet in de weg staan om te kunnen spelen.”

Of Lodeweges tegen Italië dit keer wel zijn drie nieuwelingen (Mohamed Ihattaren, Perr Schuurs en Owen Wijndal) laat debuteren, durft hij nog niet te zeggen. „Als de mogelijkheid er is grijp ik die natuurlijk aan. Maar ik moet ook rekening houden met jongens die niet helemaal fit zijn of weinig getraind hebben en je hebt nu maar drie wissels en niet vijf.”