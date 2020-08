Lewis Hamilton over maatregel FIA: ’Ze gaan het resultaat dat ze willen niet krijgen’

Komend raceweekeinde mag het nog wel, maar daarna wil de FIA een verandering doorvoeren, waardoor de party modus verleden tijd wordt. Kort gezegd: de Formule 1-motoren zullen tijdens een race op dezelfde stand moeten staan als tijdens de kwalificatie.

Met name voor Mercedes is dat een tik. Dat team is tijdens de kwalificaties enorm snel, juist door het gebruik van die speciale motorstand die extra power genereert. Dat geldt ook voor klantenteam Racing Point en in mindere mate Williams. Tijdens de Grand Prixs op zondag is het verschil tussen Mercedes en een team als Red Bull Racing al een stuk kleiner, omdat de ’party mode’ niet continu gebruikt kan worden .

Hamilton is echter niet onder de indruk. „Ze proberen Mercedes altijd af te remmen, maar het zal voor ons weinig veranderen, dus het is geen probleem voor ons. Ze gaan het resultaat wat ze willen niet krijgen.”

De Fin Bottas - die in de laatste race op Silverstone nog polesitter was - moet nog zien wat voor effect dit op zijn team gaat hebben. „Het is lastig om te zeggen hoeveel elke motorleverancier hierdoor zal verliezen. We raken niet in paniek, het is dezelfde regel voor iedereen.”