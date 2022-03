Premium Het beste van De Telegraaf

Matej Mohoric als kamikaze naar winst in Milaan-Sanremo ’Verrassings-act’ Van der Poel na derde plek: ’Ik word ook ouder’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Mathieu van der Poel nam op het eindpodium zijn petje af voor Matej Mohoric, maar tegelijk zag je hem balen. De wielervedette was de verrassings-act voor Milaan-Sanremo, zat er bij in de finale, om uiteindelijk op de Via Roma als derde over de streep te komen. Hoewel hij dik vijf maanden geen wegkoers reed, gaf zijn reactie aan wat zijn verwachtingen waren: „De teleurstelling overheerst”, aldus MvdP, die pas een dag voor de start aan het deelnemersveld werd toegevoegd.