Oranje: wel Donny van de Beek, geen Steven Berghuis tegen Italië

Donny van de Beek start in de basis. Ⓒ ANP/HH

BERGAMO - Bondscoach Frank de Boer heeft voor het Nations League-duel met Italië gekozen om in een 5-3-2-systeem te gaan spelen. Hierdoor komen Nathan Aké en Donny van de Beek in de basis terecht, maar is er geen plek voor Steven Berghuis.