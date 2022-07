Leeuwinnen met handen in haar vanwege vrije dag

Dinsdag zijn de speelsters voor het eerst sinds aankomst in Engeland op 5 juli een dag vrij. Net als maandag belooft het snikheet te worden in Engeland, met temperaturen van bijna 40 graden. Vanwege coronamaatregelen kunnen de speelsters echter geen bezoek brengen aan een koel winkelcentrum of een zwembad. Ze weten daarom nog niet zo goed wat ze met hun vrije dag aan moeten. Gelukkig verblijven ze op een groot landgoed net buiten Manchester, waar onder meer kan worden gegolfd.

Individueel programma

In totaal verschenen maandag 22 speelsters op het veld. De positief geteste Vivianne Miedema zit nog steeds in zelfisolatie. Lieke Martens, Daniëlle van de Donk en Lineth Beerensteyn werkten langs het veld op een yogamatje een individueel programma af.

Door de zege op Zwitserland, die tot stand kwam dankzij een eigen doelpunt en treffers van Romée Leuchter (twee) en Victoria Pelova, plaatste Oranje zich zondag voor de kwartfinale van het EK. Frankrijk is na twee duels al zeker van groepswinst en is zaterdag in Rotherham de tegenstander. De Fransen spelen maandag nog tegen IJsland.

Kansen

Van de Donk gelooft ondanks het povere spel in de groepsfase in de kansen van de titelverdediger. „Frankrijk is niet echt een toernooiteam. Ga maar na, ze vliegen er bijna altijd uit in de kwartfinale.”