’Opstellen Tapia klap in gezicht Troost’

En dus deed hoofdcoach Stam dit ook in de aanloop van dit seizoen. De Feyenoord-trainer vond dat er alleen dat er onvoldoende talent uit voortkwam. Alleen Orkun Kökcü en in mindere mate Wouter Burger voldeden. „Vandaar dat Stam is teruggevallen op Tapia, de leider van Copa America-finalist Peru. Stam koos voor zekerheid en ervaring in alle gelederen om Europees te overleven. Een klap in het gezicht van Troost.”

Driessen vervolgt: „Hij had Tapia volledig afgeserveerd omdat de Peruviaan weigerde mee te werken aan een voor Feyenoord lucratieve transfer naar Rusland. Daarmee blokkeerde Tapia – medio 2020 is hij transfervrij en kan zelf miljoenen cashen - een kapitaalsinjectie en konden Troost en Kuyt niets uitrichten op de transfermarkt. Om toch armslag te verwerven, voelden Troost en Kuyt zich vorige week gedwongen Jeremiah St. Juste te verkopen. Tot ontsteltenis van Stam, die nergens van af wist.”

