Premium

Kopspecialist slaat weer toe in Heerenveen Dani de Wit wil met AZ prijzen pakken: 'Dit team kan zoveel meer'

Door Steven Kooijman

Dani de Wit viert de 1-0. Heerenveen-keeper Andries Noppert zit er teleurgesteld bij.

HEERENVEEN - Natuurlijk denkt ook Dani de Wit wel eens aan een leven ná AZ. Maar voorlopig is de schaduwspits die tegen Heerenveen voor de verandering weer eens met zijn hoofd scoorde, met het hier en nu bezig. Niet voor de eerste keer is AZ na de jaarwisseling nog op drie fronten actief: „We kunnen niet nu al tevreden zijn. De afgelopen twee jaar gaven we het in één maand weg.”