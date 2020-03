Weer sportevenement verplaatst om coronavirus

De Nederlandse honkballers weten pas in juni of ze een maand later kunnen meedoen aan de Olympische Spelen. Het afsluitende kwalificatietoernooi zou begin april in Taiwan worden gehouden, maar de mondiale federatie WBSC heeft het evenement vanwege het coronavirus verplaatst. Het toernooi, waarop zes landen strijden om één ticket naar de Spelen, wordt nu van 17 tot en met 21 juni gehouden.