VIDEO Spits verliest tand tijdens uitbundige doelpuntviering

Thomas Henry rende na zijn doelpunt kort na rust richting de cornervlag met Lasagna - zelf maker van de 1-0 - in zijn spoor. De Fransman sprong vervolgens op en zwaaide met zijn linkerarm naar achteren, daarbij onbedoeld zijn ploeggenoot in het gezicht treffend.

Daarmee kwam het feestje abrupt ten einde. Lasagna moest gehecht worden en verloor een tand. Ondanks de schade speelde hij wel nog twintig minuten door. Spijtig genoeg voor hem en Hellas was Napoli in het restant veel te sterk en eindigde de wedstrijd in 2-5.