Dumfries: ’Balen, maar geen slecht resultaat’

„Als je naar de tweede helft kijkt, kan ik wel leven met een punt”, beaamde de verdediger bij ESPN. „We begonnen goed aan de wedstrijd, precies zoals we wilden. Maar op een gegeven moment voel je dat zij sterker worden en meer in de wedstrijd komen. We hadden op sommige momenten wat slimmer moeten zijn, maar als je de hele wedstrijd neemt, is 2-2 wel terecht, denk ik.”

PSV leidde in de Johan Cruijff ArenA na 21 minuten al met 2-0. Zoals wel vaker dit seizoen viel de Brabantse ploeg na de sterke start terug. „Nee, daar heb ik niet echt een verklaring voor. In sommige wedstrijden slagen we er al wel in om controle te houden, maar tegen een ploeg als Ajax weet je dat ze altijd kansen zullen creëren. Dan moet je daar wat slimmer mee omgaan. Kleine overtredingen maken of soms wat vallen, daar praten we veel over met elkaar. Een voorsprong van 2-0 weggeven is altijd zuur. Daar baal je dan wel extra van, ja, klopt. Maar 2-2 uit tegen Ajax is geen slecht resultaat.”

Eran Zahavi juicht nadat hij PSV op 0-2 heeft gezet. Ⓒ BSR Agency

