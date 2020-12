Sport Kort: Amerikaanse investeerder voor McLaren

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Formule 1: Amerikaanse investeerder voor McLaren

09:59 uur: Het Formule 1-team van McLaren heeft voorafgaand aan de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi de komst van een Amerikaanse investeerder aangekondigd. MSP Sports Capital neemt voor 185 miljoen pond, omgerekend 200 miljoen euro, een minderheidsbelang. McLaren hoopt met de Amerikaanse investeringen weer terug te keren aan de top van de Formule 1.

„Deze investering komt op een cruciaal moment”, zegt teambaas Zak Brown. „MSP Sports Capital is in de eerste plaats een sportinvesteerder. Deze mensen kennen de markt, ze hebben veel ervaring en al veel successen geboekt in de sportwereld. Ze worden zowel partner als aandeelhouder. Deze nieuwe investering ondersteunt ons plan om McLaren terug te brengen in de strijd om overwinningen en wereldtitels in de Formule 1 en de IndyCar.”

De Amerikanen nemen in eerste instantie 15 procent van de aandelen in handen. Het is de bedoeling dat dit aandelenpakket in de komende twee jaar wordt uitgebreid tot maximaal 33 procent. De waarde van McLaren bedraagt dan 560 miljoen pond, omgerekend ruim 610 miljoen euro.

De Britse renstal heeft na een aantal teleurstellende jaren in de Formule 1 weer de weg omhoog gevonden. McLaren eindigde vorig jaar als vierde in het WK voor constructeurs. In de slotrace van dit seizoen strijdt de renstal met Racing Point en Renault om de derde plek achter Mercedes en Red Bull. De McLaren-coureurs Carlos Sainz en Lando Norris reden vooralsnog 184 punten bij elkaar. Racing Point heeft 194 punten, Renault 172. Sainz stapt na dit jaar over naar Ferrari, Daniel Ricciardo neemt zijn plek over bij McLaren.

Columbus Crew SC wint finale MLS

08:00 uur: De Amerikaanse voetbalclub Columbus Crew SC heeft de finale van de MLS, de Major League Soccer, gewonnen. De winnaar van de Eastern Conference was met 3-0 te sterk voor Seattle Sounders, de club die vorig jaar de titel won.

De Argentijnse middenvelder Lucas Zelarayán was de man van de wedstrijd. Hij scoorde de 1-0 in de eerste helft en gaf de assist waaruit ploeggenoot Derrick Etienne nog voor de pauze de 2-0 binnenschoot. In de tweede helft besliste Zelarayán de wedstrijd definitief door acht minuten voor tijd de 3-0 te maken.

Keeper Eloy Room stond in de basis bij Columbus en speelde de hele wedstrijd. Een andere oud-speler van Vitesse, de Nederlander Kelvin Leerdam, kwam er in de tweede helft na een kwartier spelen in bij Seattle Sounders.