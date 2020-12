Sport Kort: Lange absentie Jota weer tegenvaller voor Liverpool

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Turnen: Tvorogal volgt Zonderland op als Europees kampioen

19.18 uur: De Litouwer Robert Tvorogal heeft op de slotdag van de EK voor mannen het goud veroverd aan de rekstok. Tvorogal werd daarmee de opvolger van Epke Zonderland, die vorig jaar in het Poolse Szczecin het goud won. De Nederlandse gymnastiekbond KNGU besloot eerder al vanwege de coronacrisis geen turners af te vaardigen naar het toernooi in het Turkse Mersin.

Tvorogal, vorig jaar al de beste aan de rekstok tijdens de Europese Spelen in Minsk, kwam tot een score van 14,800. De Kroaat Tin Srbic, de wereldkampioen van 2017 in Montreal, bleef daar twee tienden onder en pakte het zilver. De Israëliër Alexander Myakinin (14,200) greep het brons.

Voetbal: Liverpool twee maanden zonder Diogo Jota

17.50 uur: Liverpool-trainer Jürgen Klopp kan de komende maanden geen beroep doen op aanwinst Diogo Jota. De Portugese aanvaller, die de laatste weken een goede vorm etaleerde, is door een knieblessure zes tot acht weken uit de roulatie. Hij viel afgelopen woensdag in de slotfase van de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland in de Champions League (1-1) uit.

Jota (24) kwam in de groepsfase van de Champions League, met onder meer Ajax als tegenstander, vier keer tot scoren. In de Premier League trof de voormalige speler van Wolverhampton Wanderers tot dusver vijf keer doel.

Veldrijden: Lucinda Brand boekt vierde zege op rij in Superprestige

14.34 uur: Lucinda Brand heeft in het Belgische Gavere de zesde veldrit uit de Superprestige gewonnen. Voor de Rotterdamse van Telenet Baloise Lions was het al de vierde zege op rij in de reeks na overwinningen in Niel, Merksplas en Boom. Brand gaat nu ook alleen aan de leiding. Ze deelde na vijf crossen de koppositie met Ceylin del Carmen Alvarado. De wereldkampioene eindigde als derde.

Brand haalde in de tweede van vijf ronden op het bijzonder modderige parcours de snel gestarte Denise Betsema bij. De Texelse, zaterdag nog winnares in Antwerpen in een cross om de X02 Badkamers Trofee, moest haar landgenote in de voorlaatste ronde laten gaan. Betsema finishte op zo'n 10 seconden als tweede. Alvarado gaf ruim een halve minuut toe.

Korfbal: Vrouwelijke voorzitter voor Nederlandse bond

14.32 uur: De Nederlandse korfbalbond KNKV heeft voor het eerst een vrouwelijke voorzitter gekregen. Irene van Rijsewijk volgt Rob Meijer op, die bijna 10 jaar bondsvoorzitter was. Meijer werd bij zijn afscheid tijdens de digitale bondsvergadering benoemd tot erevoorzitter.

Met Van Rijsewijk trad ook Marita Verkaik toe tot het bestuur van de KNKV, die nu voor het eerst uit meer vrouwen (vier) dan mannen (drie) bestaat. "Voor korfballers vanzelfsprekend, voor de rest van de wereld uniek", zei Van Rijsewijk daarover.

De nieuwe KNKV-voorzitter, die al jaren als politiek adviseur werkt, heeft de ambitie om van korfbal een olympische sport te maken. "Met 69 landen waarin gekorfbald wordt en China als vierde korfballand doen we het niet slecht. Wel is het zaak om te blijven innoveren in korfbalvormen en in de manier waarop we onze sport in beeld brengen", aldus Van Rijsewijk.

Boksen: Voorzitter Boris van der Vorst teleurgesteld na verloren verkiezing

12:38 uur: Boris van der Vorst vindt het "heel spijtig en jammer" dat hij niet is gekozen tot nieuwe voorzitter van de mondiale boksfederatie AIBA. Niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor de sport. "De nieuwe voorzitter was al onderdeel van het leiderschap. Gelet op de eisen die het IOC heeft neergelegd, is hij in mijn ogen niet iemand die de leiding moet nemen bij de AIBA", zei Van der Vorst na de verkiezing.

De voorzitter van de Nederlandse boksbond moest het afleggen tegen Oemar Kremlev uit Rusland, die al enkele jaren in het AIBA-bestuur zit. Kremlev kreeg 57 procent van de stemmen, Van der Vorst eindigde met ruim 30 procent als tweede. Vier stemrondes waren nodig om tot een winnaar te komen op het online-congres.

De mondiale boksbond verkeert al geruime tijd in een bestuurlijke en financiële crisis. Het IOC besloot de AIBA daarom vorig jaar te schorsen en de organisatie van onder meer de kwalificatie voor de Olympische Spelen over te nemen.

Voetbal: Vitesse zonder Broja vanwege positieve coronatest

11.19 uur: Vitesse moet het in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen doen zonder Armando Broja. De Albanese aanvaller, in elf competitieduels goed voor vijf doelpunten, is positief getest op het coronavirus. Loïs Openda keert daarom in Arnhem terug in de basis.

De Belg vormt vanaf 12.15 uur de voorhoede met de Algerijn Oussama Darfalou. Trainer Thomas Letsch geeft de Noor Sondre Tronstad op het middenveld de voorkeur boven Thomas Bruns. Verdediger Million Manhoef heeft een basisplaats omdat Eli Dasa (corona) en Idrissa Touré (schorsing) ontbreken. Touré werd vorige week tegen PEC Zwolle met rood van het veld gestuurd. Met tien man gaf Vitesse een voorsprong uit handen en verloor het voor de tweede keer dit seizoen (2-1).

Golf: Luiten en Besseling eindigen gelijk in seizoensfinale

10.43 uur: De Nederlandse golfers Joost Luiten en Wil Besseling zijn op het Tour Championship in Dubai op gelijke hoogte geëindigd. Zowel Luiten als Besseling kwam op de seizoensfinale van de Europese Tour na vier rondes uit op 287 slagen, goed voor een plek onderin de middenmoot.

Besseling ging de laatste ronde in met één slag voorsprong op Luiten. De 35-jarige Noord-Hollander, die voor het eerst mocht meedoen aan het Tour Championship, begon zijn vierde omloop goed met drie birdies op de eerste negen holes. Op de tweede negen holes moest Besseling echter twee bogeys en ook een dubbele bogey invullen op zijn scorekaart, waardoor hij uitkwam op 72 slagen, 1 boven par. Luiten volgde met drie birdies en drie bogeys precies het baangemiddelde.

De golfers die strijden om de eindzege zijn nog bezig aan hun laatste ronde over de banen van Jumeirah Golf Estate. Het prijzengeld bedraagt bijna 7 miljoen euro, waarvan 3 miljoen voor de winnaar.

Formule 1: Amerikaanse investeerder voor McLaren

09:59 uur: Het Formule 1-team van McLaren heeft voorafgaand aan de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi de komst van een Amerikaanse investeerder aangekondigd. MSP Sports Capital neemt voor 185 miljoen pond, omgerekend 200 miljoen euro, een minderheidsbelang. McLaren hoopt met de Amerikaanse investeringen weer terug te keren aan de top van de Formule 1.

„Deze investering komt op een cruciaal moment”, zegt teambaas Zak Brown. „MSP Sports Capital is in de eerste plaats een sportinvesteerder. Deze mensen kennen de markt, ze hebben veel ervaring en al veel successen geboekt in de sportwereld. Ze worden zowel partner als aandeelhouder. Deze nieuwe investering ondersteunt ons plan om McLaren terug te brengen in de strijd om overwinningen en wereldtitels in de Formule 1 en de IndyCar.”

De Amerikanen nemen in eerste instantie 15 procent van de aandelen in handen. Het is de bedoeling dat dit aandelenpakket in de komende twee jaar wordt uitgebreid tot maximaal 33 procent. De waarde van McLaren bedraagt dan 560 miljoen pond, omgerekend ruim 610 miljoen euro.

De Britse renstal heeft na een aantal teleurstellende jaren in de Formule 1 weer de weg omhoog gevonden. McLaren eindigde vorig jaar als vierde in het WK voor constructeurs. In de slotrace van dit seizoen strijdt de renstal met Racing Point en Renault om de derde plek achter Mercedes en Red Bull. De McLaren-coureurs Carlos Sainz en Lando Norris reden vooralsnog 184 punten bij elkaar. Racing Point heeft 194 punten, Renault 172. Sainz stapt na dit jaar over naar Ferrari, Daniel Ricciardo neemt zijn plek over bij McLaren.

Columbus Crew SC wint finale MLS

08:00 uur: Doelman Eloy Room heeft met Columbus Crew SC de Amerikaanse voetbaltitel veroverd. Columbus Crew was in de finale van de Major League Soccer (MLS) met 3-0 te sterk voor Seattle Sounders, de kampioen van vorig jaar. De 31-jarige Room pakte eerder een landstitel in de Eredivisie met PSV, waarbij hij twee jaar als reservekeeper fungeerde.

De doelman uit Nijmegen, international van Curaçao, verhuisde vorig jaar van Eindhoven naar de Verenigde Staten. Room was het grootste deel van dit seizoen de nummer 1 onder de lat bij Columbus Crew en keepte ook in de MLS-finale tegen Seattle Sounders. Bij de tegenstander kwam Kelvin Leerdam na een uur spelen binnen de lijnen.

De Argentijnse middenvelder Lucas Zelarayán was de grote man bij Columbus Crew. Hij maakte de 1-0 in de eerste helft en gaf de assist waaruit Derrick Etienne nog voor de pauze de 2-0 binnenschoot. In de slotfase, kort nadat oud-Ajacied Nicolás Lodeiro namens Seattle Sounders op de paal had geschoten, besliste Zelarayán de wedstrijd door ook de 3-0 te maken.

„Ik heb heel wat goede spelers gecoacht, maar deze jongen is ongelooflijk”, zei trainer Caleb Porter over de 28-jarige Zelarayán, die ook werd gekozen tot meest waardevolle speler (MVP). „Na de wedstrijd hadden we een mooi moment samen. Hij zei dat ik zijn leven heb veranderd. Ik antwoordde dat hij ook mijn leven heeft veranderd.”

Zo’n 1500 voetbalfans mochten ondanks de coronamaatregelen naar binnen in het stadion van Columbus. De MLS-finale was het slotstuk van een seizoen dat door de coronacrisis heel anders verliep dan normaal. De competitie lag geruime tijd stil en werd daarna in toernooivorm hervat in een ’bubbel’ in Orlando.