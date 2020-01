Ryan Babel moet Ajax van achilleshiel verlossen

Ajax en Ryan Babel willen de handen weer ineens slaan. Inzet: David Neres (liggend) is op de weg terug na zijn blessure. Ⓒ FOTO’S ANP & JASPER RUHE/AJAX

DOHA - Een derde Ajax-periode lonkt voor Ryan Babel, die eerder al tussen 1998 en 2007 en in het seizoen 2012/’13 het rood-witte shirt droeg. De koploper van de Eredivisie is in onderhandeling met Galatasaray over het huren van de 63-voudig Oranje-international voor de rest van het seizoen. Winny Haatrecht, de zaakwaarnemer van Babel, bevestigt dat er gesproken wordt. „Ja, dat klopt.”