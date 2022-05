Premium Het beste van De Telegraaf

Wanorde buiten Stade de France en tranen bij Van Dijk Champions League Finale staat bol van drama: chaos, champagne en Courtois

Thibaut Courtois is de grote man aan de kant van Real Madrid. De Belgische doelman maakt enkele weergaloze reddingen en houdt zijn team zo op de been. Ⓒ FOTO’S Getty Images & ANP/HH

PARIJS - In de catacomben van het Stade de France druipt ver na afloop van de Champions League-finale nog altijd het ongeloof van de gezichten van de Liverpool-spelers af. Naby Keita en Thiago lopen hoofdschuddend richting de uitgang. 27 schoten van de Engelsen, slechts 2 van Real Madrid. Hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat niet zij, maar de spelers van Real Madrid met de bokaal in handen stonden?