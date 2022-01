Leicester City-voetballers zorgen voor corona-ophef tijdens WK darts

Maddison, Choudhury en Barnes hadden zaterdag eigenlijk moeten voetballen. Vanwege een coronagolf bij tegenstander Norwich City ging dat duel in de Premier League echter niet door. De Nederlandse doelman Tim Krul was een van de positief geteste spelers bij The Canaries.

Michael van Gerwen was een van de darters die halverwege het WK besmet naar huis moest. Ook Vincent van der Voort, Danny Noppert en Dave Chisnall testten positief. Raymond van Barneveld en Kim Huybrechts bleken kort nadat ze waren uitgeschakeld te zijn besmet.

Sjoemelen

Van der Voort uitte al kritiek op het coronabeleid PDC. „Niemand weet of de verplichte zelftest ook echt bij jou is afgenomen. En het is toch het belangrijkste toernooi van het jaar. Als ik de PDC was, had ik die zelftesten laten afnemen onder toezicht van iemand van de organisatie. Er is nu natuurlijk heel makkelijk mee te sjoemelen, maar ik zou zoiets niet op mijn geweten willen hebben.”

Uitstellen

De inmiddels uitgeschakelde titelverdediger Gerwyn Price riep afgelopen week op het WK stil te leggen. „Het toernooi moet worden uitgesteld”, zei hij. „Het is gedevalueerd. Ik speel liever tegen de allerbesten. Ik ben er ziek van dat deze spelers niet meer mee mogen doen vanwege covid.”