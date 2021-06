Rigoberto Uran wint tijdrit in Zwitserland, Tom Dumoulin vijfde

Dumoulin had even de tijdelijk snelste tijd in handen, maar zag in het vervolg de Zwitser Gino Mäder twee seconden onder zijn tijd duiken. Daarna deden ook Uran, Julian Alaphilippe (hij werd tweede) en Carapaz dat. De tijdrit was geen tijdrit zoals gebruikelijk, maar ging eerst een kleine 10 kilometer bergop en daarna vrijwel alleen maar naar beneden.

Antwan Tolhoek en Gijs Leemreize zaten een kleine drie minuten achter Dumoulin en finishten in de middenmoot. Wout Poels (20 seconden) en Thymen Arensman (een dikke minuut) hadden een kleinere achterstand op de beste Nederlander.

Carapaz staat bij het ingaan van de slotetappe nog 17 seconden voor op Uran, die van plaats 5 naar plaats 2 klom. In de slotetappe op zondag wacht het peloton nog een flinke beproeving, met een aantal lange beklimmingen. Andermatt is zowel start- als finishplaats van de rit over 160 kilometer.Alaphilippe gaat na deze zaterdag niet meer van start. De Fransman wil bij de geboorte van zijn kindje zijn, dat als het goed is komende maandag geboren wordt.