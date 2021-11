Premium Het beste van De Telegraaf

Overwintering zo goed als zeker, schade buiten veld gering Opluchting in Berlijn voor Feyenoord

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Cyriel Dessers kroonde zich tot matchwinnaar. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Feyenoord heeft in Berlijn sportief maximaal gescoord (2-1 zege) en buiten het veld is de schade beperkt gebleven. Normaal gesproken telt alleen het resultaat, maar na alle vrees voor ernstige rellen en voor een nieuwe deuk in het imago van de Rotterdamse club was het bijna een opluchting dat het met meer dan 7000 meegereisde fans niet tot ernstige ongeregeldheden is gekomen.