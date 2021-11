Premium Het beste van De Telegraaf

Quinten Timber na twee nederlagen met Utrecht: ’Koppen bij elkaar gestoken’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Voor Quinten Timber wacht zondag een eerste optreden in een lege Galgenwaard. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Na een vliegende start dit seizoen heeft FC Utrecht de afgelopen weken flinke tegenwind. De uitnederlagen tegen Vitesse en SC Cambuur hebben ervoor gezorgd dat voor het eerst onder leiding van trainer René Hake twee keer op rij is verloren. „Ik vind het mooi dat het kriegelig is als je twee keer verliest. We zijn heel kritisch en vinden dat dat niet bij ons past. Dat laat zien dat de ambities hoog liggen”, aldus Hake, die zondag tegen Heracles Almelo weer een beroep kan doen op Adam Maher, die vorige week geschorst was, maar de zieke Sander van de Streek moet missen. Over de inzetbaarheid van Mike van der Hoorn, op de weg terug na een hersenschudding, wordt zaterdag beslist.