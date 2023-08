Hongerstakende moeder van Spaanse bondsvoorzitter met spoed naar ziekenhuis

Volgens een plaatselijke priester is Ángeles Béjar woensdagavond met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. „Na een gezondheidscrisis, een paniekaanval”, aldus pater Antonio. „Het ongemak was te wijten aan de hoge temperatuur en andere factoren. Ze had zwellingen in haar voeten en duidelijke tekenen van vermoeidheid. Ze was ook opvallend zenuwachtig.”

De moeder van de Spaanse bondsvoorzitter had zichzelf maandag opgesloten in een kerk om daar in hongerstaking te gaan. Dat deed ze uit protest tegen de manier waarop haar zoon wordt behandeld. Die wordt gevraagd af te treden als bondsvoorzitter nadat hij ongevraagd een zoen had gegeven op de mond van voetbalster Jenni Hermoso, nadat die net wereldkampioen geworden was.

Hier draait het dus aleemaal om: de omstreden kus. Ⓒ ANP/HH

Dinsdagavond verklaarde Béjar nog tegenover de pers dat ze het goed maakt, ook al hadden journalisten een dokter de kerk zien binnengaan. De vrouw, een zeventiger, hoopte dat Jenni Hermoso „de waarheid vertelt.” „Ik geloof heel erg in God en vraag om de waarheid”, zei ze vanuit de Divina Pastora-kerk in Motril. „Ik ga door zolang mijn lichaam het kan verdragen. Ik vind het niet erg om voor gerechtigheid te sterven, omdat mijn zoon een fatsoenlijk mens is en wat ze doen niet eerlijk is”, zei ze.

De wereldvoetbalbond FIFA is een tuchtprocedure gestart en heeft voorzitter Rubiales afgelopen vrijdag vast een voorlopige schorsing van 90 dagen opgelegd vanwege zijn gedrag na de Spaanse overwinning op het WK voetbal voor vrouwen. Zelf weigert Rubiales halsstarrig op te stappen. Hij houdt vol dat de kus met wederzijdse instemming was. „De waarheid zal zegevieren en ik zal mijn volledige onschuld aantonen”, onderstreepte Rubiales onlangs nog.

Bron: Het Nieuwsblad