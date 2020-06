Atlético Madrid zet opmars voort in La Liga

Aanvaller Ruben Rochina van Levante's (L) in duel met Atletico Madrid- middenvelder Saul Niguez. Ⓒ AFP

Atlético Madrid blijft het na de coronastop in La Liga goed doen. De ploeg van trainer Diego Simeone pakte ook in de uitwedstrijd tegen middenmoter Levante drie punten: 0-1. Bruno González kwam na een kwartier in de eerste helft tot scoren in eigen doel.