Matthijs de Ligt keert terug in de basis bij Juventus voor bekerontmoeting

Juventus speelt dan in de beker tegen SPAL, dat uitkomt in de Serie B. Volgens coach Andrea Pirlo zegt dat weinig over de kwaliteiten van de tegenstander. „Ze zijn alleen op papier van Serie B-niveau. Dat maakte deze ontmoeting heel gevaarlijk”, zegt hij tegenover Juventus TV. „We hebben bovendien in andere landen al gezien dat clubs als Bayern München en Real Madrid uitgeschakeld werden door clubs uit lagere divisies. Dat moeten we in ons achterhoofd houden als we het veld opgaan.”

Matthijs de Ligt werd dit jaar al regelmatig geroemd als een van de beste bij Juventus. Hij speelde echter lang niet altijd. Hij begon het seizoen met een schouderblessure en ook corona hield hem enige tijd aan de kant. Zodoende speelde hij pas dertien officiële wedstrijden.